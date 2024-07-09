Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что коррупция и некомпетентность в украинской армии способствовали мощному удару российских сил по объектам ВСУ в Киеве и других регионах. Об этом рассказал «Царьград».

© РИА Новости

В понедельник, 8 июля, в Минобороны РФ сообщили о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам военной промышленности и авиабазам. Российские военные заявили, что удар был нанесен в ответ на попытки Украины нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, фото и видео из Киева подтверждают, что разрушения в городе связаны с падением украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Сообщалось, что речь идет о ракете ЗРК NASAMS.

Безуглая заявила, что ранее российские беспилотники-разведчики много часов подряд «абсолютно спокойно» летали над Полтавской областью, рассказал «Царьград». По словам депутата, это позволило ВС РФ «в расслабленном режиме, как в тире или в компьютерной игре» уничтожить ПВО и украинскую авиацию «прямой наводкой».

Также Безуглая рассказала о поражении комплексов Patriot в Киеве. По ее словам, первый комплекс был уничтожен, так как его вообще не перемещали, «хотя это описано в любом военном учебнике». Второй Patriot уничтожили, потому что его редко перемещали и не маскировали, заявила она.

«Местное население знало, где он, и никаких мер не проводилось», - подчеркнула депутат.



Она добавила, что ВСУ не разработали способов противодействия дронам, которые сейчас залетают далеко вглубь страны. Также Безуглая обвинила руководство ВСУ в коррупции и фальсификации статистики, заявив, что за доплату украинцы могут устроиться в подразделения ПВО, в то время как настоящих специалистов массово переводят в пехоту.