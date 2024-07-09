ВС РФ уничтожили группу «Мадьяра» благодаря ошибке оператора

Российские военные уничтожили крупную группу операторов FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Lenta.ru

Он отметил, что приоритетными целями для военных, кроме артиллерии, являются операторы дронов. «Наши военные ликвидировали с помощью беспилотников крупную группу вражеских операторов FPV-дронов из подразделения известного боевика «Мадьяра». Противники прятались по разным домам в селе Гавриловка на правобережье Днепра и считали, что они в безопасности. Однако один из них совершил ошибку - вышел в сеть и засветился. Несколько дней наши разведчики вылеживали врагов с БПЛА, а затем нанесли несколько одновременных ударов», - сказал Василенко. ТАСС

В результате потери подразделения убитыми и ранеными составили до 20 бойцов. Среди них - как операторы FPV-дронов, так и вспомогательный персонал. Российская газета