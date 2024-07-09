На границе Израиля с Газой объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля в приграничном с сектором Газа районе. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В армии не уточнили, какие населенные пункты оказались под угрозой обстрела.

Это первое оповещение военных о воздушной тревоге на юге страны более чем за сутки. Последний раз о сиренах на границе с Газой сообщалось 8 июля около 05:00 мск, и тогда это оказалось ложным срабатыванием системы.

Помимо этого, ранее утром сирены воздушной тревоги прозвучали и на севере Израиля. Воздушная тревога объявлялась в районе населенного пункта Ифтах, расположенного недалеко от границы с Ливаном. Это также было первое сообщение о сиренах на севере страны с начала суток. До этого в северных районах Израиля тревога последний раз объявлялась 8 июля в 20:18 мск.