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Кадыров предсказал взятие под контроль города в зоне СВО

Город Волчанск скоро перейдет под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Все это предсказал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров предсказал взятие под контроль города в зоне СВО
© РИА Новости

Глава республики заявил, что чеченское подразделение «Ахмат» демонстрирует успехи в районе города и успешно ведут артиллерийский огонь по украинским позициям в городе. В то же время, по заявлению Кадырова, у бойцов Вооруженных сил Украины отсутствует необходимая боевая подготовка.

«Нет никаких сомнений в том, что город совсем скоро перейдет под контроль российских войск», — заявил Кадыров.
Военные новости
Рамзан Кадыров