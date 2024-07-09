Кадыров предсказал взятие под контроль города в зоне СВО

Город Волчанск скоро перейдет под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Все это предсказал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава республики заявил, что чеченское подразделение «Ахмат» демонстрирует успехи в районе города и успешно ведут артиллерийский огонь по украинским позициям в городе. В то же время, по заявлению Кадырова, у бойцов Вооруженных сил Украины отсутствует необходимая боевая подготовка.