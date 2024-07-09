На встрече премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин решили уволить служащих в российской армии индийцев, поскольку Нью-Дели занимается возвращением своих граждан из зоны конфликта на Украине. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на источники.

«Индийцы, проходящие службу в российской армии и участвующие в боевых действиях на Украине, будут уволены и возвращены домой», — говорится в материале.



Как отмечает телеканал, почти два десятка граждан Индии попали в зону боевых действий после вербовки агентами, которые обещали им высокооплачиваемую работу. По словам секретаря по иностранным делам Индии Винай Кватра, в армии России могут служить от 30 до 40 индийцев, 10 из которых уже вернулись домой.

Ранее визит индийского премьера в Москву назвали высокой ставкой и для России, и для Индии. Уточняется, что данная поездка подчеркивает, что Нью-Дели будет поддерживать глубокие связи с Москвой, несмотря на усилия Вашингтона по переубеждению Моди.