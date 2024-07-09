В Кремле отвергли обвинения в ударах по гражданским объектам на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал руководствоваться заявлениями Минобороны РФ, говоря о произошедшем накануне в киевском госпитале. Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет о падении противоракеты, пишет РИА Новости.

Также он заявил, что Россия никогда не наносит удары по гражданским целям. Они осуществляются по объектам критической инфраструктуры и целям, связанным с военным потенциалом киевского режима.