Англоязычный наемник полчаса просил Вооруженные силы Украины эвакуировать его, но в итоге умер от ранений под Стельмаховкой Луганской Народной Республики. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

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По словам Марочко, сославшегося на осведомленные источники, наемник был ранен «в результате огневого налета ВС РФ по месту скопления вооруженных формирований Украины».

«Наемник в течение получаса еще выходил в эфир на открытых радиочастотах с просьбой об эвакуации, но, не дождавшись помощи, скончался от полученных ранений», - рассказал он.



Эксперт пояснил, что ликвидацию наемника удалось подтвердить с помощью воздушной разведки, так как он выдал свое месторасположение, запрашивая помощь. Рядом с ним лежали еще два тела в форме украинских военных.

Напомним, что, по данным Минобороны РФ, на стороне Вооруженных сил Украины участвует в боевых действиях большое количество наемников из Франции, США, Великобритании, Польши, Германии, Грузии и ряда других стран.

При этом беженец из Дзержинска рассказал, что чернокожие наемники устроили стрельбу по окнам дома в городе. По его словам, наемники также закидали шумовыми гранатами подвал, где прятались мирные жители, и он был уверен, что они все там умрут. Но пришли «русские ребята и отогнали их». В итоге выяснилось, что по окнам стреляли французы.