Иностранный наемник умер после получасовых просьб о помощи у ВСУ
Англоязычный наемник полчаса просил Вооруженные силы Украины эвакуировать его, но в итоге умер от ранений под Стельмаховкой Луганской Народной Республики. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По словам Марочко, сославшегося на осведомленные источники, наемник был ранен «в результате огневого налета ВС РФ по месту скопления вооруженных формирований Украины».
«Наемник в течение получаса еще выходил в эфир на открытых радиочастотах с просьбой об эвакуации, но, не дождавшись помощи, скончался от полученных ранений», - рассказал он.
Эксперт пояснил, что ликвидацию наемника удалось подтвердить с помощью воздушной разведки, так как он выдал свое месторасположение, запрашивая помощь. Рядом с ним лежали еще два тела в форме украинских военных.
Напомним, что, по данным Минобороны РФ, на стороне Вооруженных сил Украины участвует в боевых действиях большое количество наемников из Франции, США, Великобритании, Польши, Германии, Грузии и ряда других стран.
При этом беженец из Дзержинска рассказал, что чернокожие наемники устроили стрельбу по окнам дома в городе. По его словам, наемники также закидали шумовыми гранатами подвал, где прятались мирные жители, и он был уверен, что они все там умрут. Но пришли «русские ребята и отогнали их». В итоге выяснилось, что по окнам стреляли французы.