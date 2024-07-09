Военнослужащие сразу двух бригад ВСУ покинули позиции в районе поселков Евгеновка и Новоселовка Первая, сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики. Lenta.ru

«У Евгеновки и Новоселовки Первой для подразделений противника сложилась не самая завидная ситуация. Там стояли две бригады, и их личный состав ушел вглубь своей обороны. Не выдержали натиска», - пояснили силовики. Российская газета

Отмечается, что на этом участке фронта Киев понес большие потери личного состава и техники, включая БМП Bradley, Abrams и три пикапа. ТАСС