СМИ: новый глава МО Британии попал под обстрел на Украине

Новый министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили попал под ракетный обстрел во время своего первого официального визита на Украину 7 июля. Об этом сообщила газета The Daily Mirror.

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По ее данным, во время переговоров Хили с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым в Одессе была объявлена воздушная тревога, в результате чего участникам встречи пришлось укрыться в подвальном помещении одного из зданий. Газета уточняет, что покинуть убежище собравшимся удалось не менее чем через полчаса, когда был подан сигнал отбоя воздушной тревоги.

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Хили был назначен на должность главы британского оборонного ведомства 5 июля после победы на парламентских выборах в Великобритании Лейбористской партии во главе с Киром Стармером. Уже 7 июля он прибыл в Одессу, где заявил, что его страна поставит Украине 90 высокоточных ракет Brimstone, 10 самоходных артиллерийских установок AS-90 и четверть миллиона боеприпасов.