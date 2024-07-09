МО РФ заявило об уничтожении «Искандером» колонны техники ВСУ

Вооруженные силы РФ с помощью ОТРК "Искандер" уничтожили колонну военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Стецковке Сумской области. Как сообщили в Минобороны России, уничтожено 20 военных автомобилей и до 65 боевиков ВСУ.

Российское военное ведомство также опубликовало кадры объективного контроля уничтожения колонны военной техники.

«Искандер» уничтожил две пусковые установки ЗРК Patriot