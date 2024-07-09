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МО РФ заявило об уничтожении военной техники ВСУ "Искандером" в Стецковке

Вооруженные силы РФ с помощью ОТРК "Искандер" уничтожили колонну военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Стецковке Сумской области. Как сообщили в Минобороны России, уничтожено 20 военных автомобилей и до 65 боевиков ВСУ.

МО РФ заявило об уничтожении «Искандером» колонны техники ВСУ
© РИА Новости

Российское военное ведомство также опубликовало кадры объективного контроля уничтожения колонны военной техники.

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"Расчет ОТРК "Искандер-М" нанес ракетный удар по вскрытой разведкой колонне ВСУ в населенном пункте Стецковка Сумской области. В результате удара уничтожены склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава ВСУ и до 65 боевиков ВСУ", - сказали в ведомстве.
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Минобороны России