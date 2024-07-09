Над пятью регионами России за ночь уничтожили 38 украинских БПЛА
Системы ПВО России прошлой ночью сбили 38 беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщает РИА Новости.
По данным Министерства обороны РФ, они были самолетного типа.
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Три беспилотника уничтожено над территорией Белгородской области, семь БПЛА над территорией Курской области, два — над территорией Воронежской области. 21 летательный аппарат сбит над Ростовской областью и пять над территорией Астраханской области.