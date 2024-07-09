Марочко: ВС РФ заняли позицию ВСУ на господствующей высоте под Купянском

На Купянском направлении российские военные заняли позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на господствующей высоте у населенного пункта Степовая Новоселовка и уничтожили опорник в районе реки Гнилица. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, в результате активных боевых действий силы РФ выровняли свои передовые порядки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное. Марочко добавил, что в районе Табаевки российские подразделения также оборудовали несколько защищенных позиций и укрепили дополнительными огневыми точками оборонительный рубеж. До этого координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по административному зданию неподалеку от города Купянска в Харьковской области. В результате удара было уничтожено около роты ВСУ, а также две единицы техники.