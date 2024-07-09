Линия обороны Вооруженных сил Украины на ореховском направлении запорожской линии фронта получила серьезные повреждения, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

По его словам, это произошло в результате массированных ударов фронтовой авиации и артиллерии.

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Противник получил серьезные повреждения. Отмечается, что российские войска не дают ВСУ выстроить здесь надежную систему оборонительных позиций.