ВМФ России совместно с ВМС НОАК провели тренировки в Филиппинском море

Корвет «Совершенный» Военно-морского флота (ВМФ) России провел тренировки с Военно-морскими силами (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Филиппинском море. Об этом сообщает ТАСС.

«Корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота совместно с отрядом боевых кораблей ВМС НОАК в составе эсминца "Иньчуань", фрегата "Хэншуй" и универсального транспорта снабжения "Вэйшаньху" провели тренировки по досмотру подозрительного судна в ходе совместного военно-морского патрулирования в акватории Филиппинского моря», — приводит агентство слова пресс-службы Тихоокеанского флота.



Дополнительно сообщается, что военные моряки двух стран также отработали практику совместного досмотра судов.

Ранее стало известно, что корабль береговой охраны Китая бросил якорь в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море. Вызвавший беспокойство филиппинской стороны корабль вошел в исключительную экономическую зону страны в начале июля, проследовал к отмели Аюнгин, а затем переместился к рифу Панганибан.