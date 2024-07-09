Мобилизация: последние новости на сегодня 9 июля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 июля 2024, в материале «Рамблера».

Родственники участников СВО получат новые льготы

В случае гибели на специальной военной операции родителей дети-инвалиды и инвалиды с детства будут получать двойную пенсию — по инвалидности и по потере кормильца, а родственникам бойцов-добровольцев выплатят те же страховые компенсации, что и семьям военнослужащих, сообщает «Парламентская газета».

Соответствующие проекты законов 9 июля будет рассматривать Госдума во втором чтении.

Кроме того, жен погибших (умерших) ветеранов боевых действий, не вступивших в повторный брак, запретили увольнять в течение одного года с момента гибели ветерана.

В Северной Осетии родителям участников СВО вручили награды в День семьи, любви и верности

Образцовые семьи Северной Осетии, в том числе родители участников специальной военной операции, получили награды в День семьи, любви и верности, сообщает ТАСС.

На празднование были приглашены супружеские пары из всех районов республики, которые состоят в браке более четверти века. Среди них — многодетные, рабочие семьи, а также родители участников спецоперации.

Медали «За любовь и верность» были удостоены восемь супружеских пар — родителей участников СВО, проживших в браке более 25 лет.

Путин призвал наладить систему отпусков для участников СВО

Глава государства Владимир Путин встретился с финалистами конкурса «Это у нас семейное», сообщает dailymoscow.ru.

В ходе встречи президент призвал наладить систему отпусков для военных, участвующих в спецоперации.

Путин обратил внимание, что в этом вопросе пока не все должным образом организовано, и отметил, что вся страна гордится теми, кто выполняет боевые задачи в зоне СВО.