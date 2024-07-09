В Волгоградской области пресечена атака БПЛА. Обломки упали на нефтебазу

В Волгоградской области из-за атаки ВСУ загорелась подстанция Фролово и нефтебаза
В Волгоградской области пресечена атака БПЛА со стороны ВСУ,из-за падения их обломков загорелась подстанция Фролово и нефтебаза в Калаче-на-Дону.
Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.
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По его словам, из-за падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции Фролово и нефтебазе Калач-на-Дону.
Пожар ликвидирован, энергоснабжение не остановлено.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Новой Таволжанке мужчина получил ранения из-за атаки ВСУ.