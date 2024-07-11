Смирнов: силы ПВО приведены в готовность в Курской области из-за БПЛА

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Еще один БПЛА самолетного типа сбили над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

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© РИА Новости

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По данным губернатора, на месте работают оперативные службы. Ранее Богомаз сообщал, что БПЛА самолетного типа сбит над Клинцовским районом региона.

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