Смирнов: силы ПВО приведены в готовность в Курской области из-за БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.



По данным губернатора, на месте работают оперативные службы. Ранее Богомаз сообщал, что БПЛА самолетного типа сбит над Клинцовским районом региона.