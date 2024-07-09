Спецоперация на Украине 9 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 июля 2024 года.

Бойцы группировки «Юг» захватили опорники ВСУ с помощью роботов «Скорпион-М»

На Донецком направлении военные России испытали в боевых условиях роботизированный дрон-камикадзе «Скорпион-М», сообщает RT.

Он использовался в ходе штурма ряда опорных пунктов. После нанесения огневого поражения артиллерии в сторону Вооруженных сил Украины выдвинулись роботизированные дроны, которые взорвали опорные пункты.

В результате этого несколько опорных пунктов перешли под контроль российской стороны.

Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ на авдеевском направлении

Расчет разведывательного беспилотника Zala российских войск уничтожил опорный пункт и бронетехнику Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Это произошло на авдеевском направлении. Таким образом, была сорвана ротация личного состава противника.

Беспилотник Zala позволяет организовать постоянное наблюдение за местностью. Мощный двигатель и современная система контроля обеспечивают работу БПЛА даже в непогоду.

ВС РФ уничтожили HIMARS, из которых ВСУ атаковали Севастополь 23 июня

Военные России уничтожили пусковые установки HIMARS, которые использовались Украиной для нанесения ударов по Севастополю 23 июня, сообщает news.ru со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Это произошло в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области. Вооруженные силы Украины лишились трех пусковых установок с ракетами ATACMS.

Также под огонь попали до 10 иностранных специалистов, работавших с американскими установками.