Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ на авдеевском направлении

Расчет разведывательного беспилотника Zala Центральной группировки ВС РФ уничтожил опорный пункт и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, тем самым сорвав их ротацию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета разведывательного беспилотного летательного аппарата Zala сорвали ротацию личного состава противника, уничтожив опорный пункт и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации. Операторы БПЛА обнаружили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на опорном пункте, замаскированном в лесистой местности", - говорится в сообщении ведомства.



Силы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку дронов ВСУ

В МО добавили, что военнослужащие передали координаты цели расчетам ствольной артиллерии и расчетам барражирующего боеприпаса "Ланцет", которые оперативно нанесли удар и уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ, сорвав их ротацию.

В Минобороны подчеркнули, что разведывательный беспилотник Zala позволяет организовать постоянное наблюдение за местностью. Мощный двигатель и современная система контроля обеспечивают работу БПЛА даже в непогоду.