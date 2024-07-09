ВСУ в Торецке запрещают мирным гражданам наносить на свои дома пометку "люди"

Украинские войска в Торецке запрещают местному населению делать на своих домах пометку "люди", позволяющую обозначить, что в помещении находятся мирные граждане. Об этом ТАСС рассказала эвакуированная российскими войсками женщина по имени Светлана.

"Мы не пишем на воротах или домах "люди". Нельзя. Напишешь, начинаются вопросы и обвинения: мол, ждешь русскую армию. Мы знаем, что нужно писать, что в погребе находятся люди, чтобы в случае чего военные могли откопать. Но нам это делать было запрещено", - рассказала женщина.



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По ее словам, всех мирных жителей, оставшихся в городе, ВСУ называли "ждунами", поэтому встречаться с украинскими военнослужащими лицом к лицу было небезопасно.

"Исход мог быть любым. У нас было не мало историй с печальным концом", - добавила Светлана.



Ранее в силовых структурах ДНР рассказали ТАСС о спасении группы беженцев из Торецка (Дзержинск - прим. ТАСС).