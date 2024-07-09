Украина не вступит в НАТО, пока не решит проблему с коррупцией. Такое мнение выразил австрийский аналитик Патрик Поппель в статье для агентства InfoBrics.

Автор пишет, что Украина является одним из самых коррумпированных государств в мире. Коррупционные скандалы на Украине регулярно освещаются даже в западных СМИ. При этом те же самые издания фактически находятся на стороне Украины. В большинстве материалов о коррупции упоминаются не только представители полиции, но и люди из высшего руководства страны, особенно министры и высокопоставленные военные чиновники.

«Государству с такой большой проблемой трудно соответствовать требованиям для вступления в альянс. Существуют минимальные стандарты, но Украина не соответствует даже им», — отметил Поппель.



Коррупция также способствует тому, что оружие, полученное ВСУ от Запада, продается на черном рынке, вместо того, чтобы отправляться на фронт. Но самая большая проблема, считает аналитик, — это ущерб международной репутации.

До этого в США назвали проблему, которая не дает присоединить Украину к НАТО.