ВСУ наносят новые удары по населенным пунктам Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по населенным пунктам, расположенным в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Город Шебекино и село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа вновь подверглись обстрелам. В Новой Таволжанке ранен мужчина, которого с осколочными ранениями обеих ног отправили в больницу Белгорода. В Шебекино после пятого обстрела обнаружены повреждения на линиях электропередачи, в связи с чем в городе частично нарушено электроснабжение.

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В поселке Прилесье Краснояружского беспилотник-камикадзе полностью разрушил частный жилой дом. В Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии.

Без света временно остались жители нескольких улиц города Грайворон, сел Гора-Подол, Глотово, Козинка, Безымено и Заречье-Первое. Электричество отсутствует также в селах Дроновка и Пороз. Гладков отметил, что аварийные службы занимаются переподключением на резервные источники питания. В светлое время суток в населенных пунктах будет продолжен подомовой обход.

До этого Гладков призвал жителей Белгорода из-за опасной обстановки отправлять детей в летние лагеря.