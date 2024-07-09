Байден: США с союзниками примут новые меры для укрепления ПВО Украины

Президент США Джо Байден заявил о том, что Вашингтон и его союзники собираются сделать новые шаги для укрепления потенциала украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

По словам американского лидера, о мерах поддержки будет объявлено вместе с союзниками.

Также глава Белого дома отметил, что на неделе планирует встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Белого дома, пишет ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что Украина имеет только 25% необходимых средств ПВО. По его словам, Украина могла бы противостоять России в Харьковской области с помощью двух дополнительных зенитных комплексов Patriot.