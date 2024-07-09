В Воронежской области сбили несколько беспилотников

Несколько беспилотников ВСУ самолетного типа были ликвидированы над Воронежской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

"Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Режим опасности атаки беспилотников в регионе пока сохраняется", — говорится в сообщении главы региона.



До этого сообщалось, что на территории Воронежской области объявлено об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За час до этого сообщалось о том, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Согласно сообщению ведомства, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был уничтожен в 23:10 мск. Днем 8 июля дежурные средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над территорией Белгородской области.