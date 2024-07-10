Массированный удар по Украине: в Одессе прогремела серия взрывов

Серия взрывов прозвучала в Одессе на фоне воздушной тревоги.

"В Одессе прозвучал взрыв", - сообщает украинский телеканал "Общественное".



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Затем телеканал дважды сообщил о повторных взрывах.

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Одесской области прозвучала в 1.23 мск.

Ранее «СП» писала, что взрывы раздались в городе Ровно на фоне воздушной тревоги, зафиксированы перебои в электроснабжении в области.

Также сообщается, что в некоторых районах области зафиксированы перебои с электроснабжением.

Взрывы прозвучали в Хмельницкой области на западе Украины.

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