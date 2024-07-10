Массированный удар по Украине: в Одессе прогремела серия взрывов
Серия взрывов прозвучала в Одессе на фоне воздушной тревоги.
"В Одессе прозвучал взрыв", - сообщает украинский телеканал "Общественное".
Минобороны заявило об ударе по энергообъектам Украины в ответ на атаки по России
Затем телеканал дважды сообщил о повторных взрывах.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Одесской области прозвучала в 1.23 мск.
Ранее «СП» писала, что взрывы раздались в городе Ровно на фоне воздушной тревоги, зафиксированы перебои в электроснабжении в области.
Также сообщается, что в некоторых районах области зафиксированы перебои с электроснабжением.
Взрывы прозвучали в Хмельницкой области на западе Украины.
Последние новости и все самое важное о спецоперации на Украине читайте в теме «Свободной Прессы»