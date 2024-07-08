Какое оружие будет играть ключевую роль в войнах будущего

В грядущих военных конфликтах ключевую роль будут играть спутники, предположил замкомандующего НАТО по трансформации генерал Крис Бадиа. Он добавил, что основные боевые танки уйдут в прошлое, пишет ТАСС.

По данным агентства, мнение о специфике противостояния держав офицер высказал на круглом столе о будущих оборонных технологиях в Вашингтоне.

Генерал пояснил, что представитель практически любой страны на вопрос о том, какая система является главной в его государстве, состоит на вооружении, заявит, что наиболее мощной машиной является основной боевой танк.

«Через 20 лет это точно не будет ОБТ. Если у вас есть цифровая картина поля боя, все будет обнаружено, вы больше ничего не сможете спрятать, не поможет никакой камуфляж, на площади 300 на 400 миль, если мы увидели вас, мы нанесем по вам удар, и вы даже не будете знать, что произошло», — отметил Бадиа.



По его словам, на фоне этого альянсу следует адаптироваться, развивать группировку в космосе, осваивать киберпространство.

Как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле

Напомним, что 41 год назад 40-й президент США Рональд Рейган выступил со стратегической оборонной инициативой (Strategic Defense Initiative). В ее рамках предполагалось завоевание господства в космосе и создание противоракетного «щита» над США и союзниками.

Американские журналисты присвоили SDI прозвище «Звёздные войны», в честь вышедшей незадолго до этого на экраны киноэпопеи режиссера Джорджа Лукаса.

По мнению военных экспертов, за эти годы ВПК США и научные институты не смогли разработать и внедрить большинство устройств, заявленных в программе SDI. Так, были закрыты проекты по созданию лазеров с ядерной накачкой, боевых станций с химическими лазерами, орбитальных зеркал.