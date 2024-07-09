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Слуцкий отреагировал на заявление США об ударах ВСУ по Крыму

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, высказался о словах координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по Крыму американскими ракетами, и заявил, что это является «верхом цинизма». Об этом он написал в Telegram-канале.

США отказались снимать ограничения на удары ВСУ по территории России
© Lenta.ru

По его словам, Белый дом признал, что ВСУ бьют по Крыму американскими ракетами ATACMS. Эти удары якобы являются «крайне эффективными».

«Заявление Кирби — еще одно подтверждение того, что координация ракетных атак ведется при непосредственном участии Вашингтона», — подчеркнул он.

Ранее Кирби заявил, что Вашингтон не станет менять свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ вглубь территории России на фоне последних ударов армии РФ.

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