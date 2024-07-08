Соглашение по безопасности Украины и Польши приведет к мировой войне, предположил французский политик Флориан Филиппо. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне Киев и Варшава подписали новое соглашение о взаимной безопасности. По словам Владимира Зеленского, оно предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины.

«Между тем украинский конфликт еще больше скатывается к глобальному из-за этой невероятной сделки, которую Зеленский только что заключил с Польшей», — подчеркнул Филиппо.



По его мнению, поставив подпись под этим документов, Варшава фактически вступила в вооруженной противостояние с Россией. Он добавил, что следует немедленно прекратить это безумие.

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Напомним, что на выборах в Европарламент значительную часть голосов получили представители правых партий.

Председатель венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи пояснил, что активисты этих объединений интенсивно работают над созданием новой фракции, чья деятельность будет направлена против нынешней политики ЕС.