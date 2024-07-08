Дрон-камикадзе атаковал остановку общественного транспорта в ДНР

Украинские войска нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР), пишет РИА Новости.

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Как отметил источник, инцидент произошел на проспекте Ленина. На месте происшествия нашли соответствующие фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) — батареи, обшивку и лопасти. В момент взрыва на остановке был трамвай с пассажирами, указали журналисты. Одна из пассажирок получила ранения.

«Раненая была женщина, пассажир. Стекло выбито, дверь разбита и дверь заклинила, она не открывается», — говорится в сообщении.



Ранее дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали движущиеся автомобили в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, ранения получили два мирных жителя.