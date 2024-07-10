В Польше назвали условие для уничтожения ракет над Украиной

Польская армия не будет по просьбе Киева сбивать ракеты над территорией Украины, если это не будет одобрено НАТО. Об этом на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его цитирует ТАСС.

«Если НАТО не примет такое решение, то Польша самостоятельно не будет его принимать», — подчеркнул глава минобороны.



В июле украинский лидер Владимир Зеленский посетил Варшаву, где вместе с польским премьером Дональдом Туском подписал оборонное соглашение. По словам президента, договор подразумевает, что соседняя республика будет сбивать российские ракеты над территорией Украины.

При этом Туск выразился более обтекаемо. Он пообещал обсудить возможность сбивать ракеты, пролетающие над западной частью Украины рядом с польской границей. Премьер также уточнил, что стороны внесли в заключенное соглашение о безопасности пункт о необходимости начать обсуждение этого вопроса с НАТО.