Российская военная авиация имеет право наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, заявил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в понедельник, 8 июля, был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.

«Кто вам сказал, что нельзя бить по энергетической инфраструктуре? Мы [американские военные] просто разнесли иракскую энергоинфраструктуру в 1991 году. Это же сломит волю противника и желание биться дальше», — подчеркнул Риттер.



По его мнению, если объекты энергетической инфраструктуры питают промышленность, транспортную систему, командные пункты врага, их следует уничтожить.

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Риттер напомнил, что американская авиация в ходе Второй мировой войны систематически уничтожала железнодорожные пути, вагоны и составы с вооружениями для вермахта.

«Сделать так, чтобы противник не мог передвигаться — это твое законное право», — констатировал офицер.



Напомним, что, по данным Минобороны РФ, российские военные постоянно наносят удары по местам расположения иностранных наемников, складам с вооружениями, ангарам с военной техникой, авиабазам.