Путин назначил нового прокурора Объединенной группировки войск

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск. Соответствующий указ представлен на официальном портале правовой информации. NSN.FM

«Назначить на пятилетний срок: генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск (сил), освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе. Ura.Ru

До этого сообщалось, что комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, а также комитет по обороне и безопасности рассмотрели и поддержали кандидатуры на посты военных прокуроров на совместном заседании. Отмечалось, что сенаторы поддержали кандидатуру Сергея Казакова, который в настоящее время занимает должность военного прокурора Северного флота, на должность военного прокурора Объединенной группировки войск. Газета.Ru