ВС РФ уничтожили HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Севастополь

Министерство обороны России сообщило об уничтожении пусковых установок HIMARS, с помощью которых ВСУ атаковали Севастополь 23 июня. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что всего было уничтожено три установки HIMARS, которые располагались у населенного пункта Клапая в Херсонской области. Для уничтожения установок были использованы ОТРК «Искандер». В российском военном ведомстве также добавили, что в результате атаки были ликвидированы «до 10 иностранных специалистов», занимавшихся обслуживанием техники ВСУ.

«По месту замаскированных позиций американских РСЗО расчетами ОТРК “Искандер” ВС РФ был нанесен ракетный удар. В результате удара уничтожены три пусковые установки РСЗО М142 “HIMARS” в ракетном снаряжении “ATACMS” и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших американские РСЗО», — сказано в сообщении Минобороны.



Напомним, что 23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю, в результате которого пострадало более 150 человек.