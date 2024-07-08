Польша присоединится к проекту космической разведки НАТО

Польша подпишет соглашение о присоединении к проекту космической разведки НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

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Документ подпишут в ходе саммита альянса в Вашингтоне. Это позволит Варшаве получить доступ к данным остальных участников блока. Целью проекта, который был инициирован в 2023 году, является улучшение ситуационной осведомленности в институтах НАТО.

Ранее Польша обязалась предоставить несколько пакетов военной помощи Украине в 2024 году, что следует из заключенного между странами соглашения по безопасности. В тексте указано, что Варшава уже предоставила Кеиву 44 пакета военной помощи с начала конфликта, а общая сумма превысила четыре миллиарда евро. Польша также планирует способствовать перемещению личного состава и вооружения Вооруженных сил Украины на территорию других стран в целях обучения.