Названа причина перегруппировки авиации НАТО после ракетной атаки на Украину

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал причину перегруппировки авиации НАТО после ракетной атаки на Украину 8 июля. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что этот маневр нужен для поднятия морального духа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее сообщалось, что НАТО перебрасывает авиацию из-за ракетной атаки на Украину.

«В эти минуты к польской границе спешно гонят "летающий танкер" Boeing KC-135T Stratotanker с британской авиабазы Милденхолл», — говорится в публикации Telegram-канала «Военная хроника».



Отмечается, что в Польшу также направлены противолодочный самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon и самолет с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Boeing E-3A Sentry.

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Они это делают регулярно и постоянно, особенно сейчас, проводят учения более интенсивно, чем раньше, перераспределяют ресурсы, они делают это и в странах Прибалтики — Эстонии, Латвии, Литве. Они пробуют аэродромы, перекидывают туда на дежурство самолеты, и F-35, и F-16.

"Как это может помочь НАТО и Украине? Только в аспекте морально-психологической поддержки. (...) Возможно, это связано и саммитом НАТО, который скоро пройдет в США, надо что-то показать". Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан первого ранга запаса



Утром 8 июля на Украине сообщили о сильных взрывах в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в пригороде работают средства противовоздушной обороны. Кроме того, уточнялось, что мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Жуляны, который находится в Соломенском районе Киева.