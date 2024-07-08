Под Авдеевкой найдена лаборатория ВСУ для создания отравляющих веществ

Под Авдеевкой в ходе инженерной разведки была обнаружена украинская химлаборатория, в которой предположительно производились отравляющие вещества, рассказал на брифинге начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом пишет РИА «Новости».

Генерал пояснил, что объект был найден в одном из населенных пунктов региона, в промышленной зоне на первом этаже разрушенного здания.

На место, отметил Кириллов, была направлена мобильная диагностическая группа войск РХБ защиты для осуществления осмотра помещения и проведения экспресс-анализа.

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Специалисты нашли в лаборатории полупромышленный ротационный испаритель, стеллажи с лабораторной посудой и реактивами, разнообразные средства индивидуальной защиты органов дыхания производства США и Польши.

«Анализ содержимого емкостей, находящихся в лаборатории, показал наличие серной кислоты и цианистого натрия, что позволило предположить об использовании найденного оборудования для производства отравляющих веществ», — подчеркнул Кириллов.



Дальнейшая работа, проведенная экспертами, обнаружение в пробах, взятых в лаборатории, цианистого натрия, серной кислоты и других опасных веществ «однозначно свидетельствует о том, что в найденной лаборатории осуществлялось производство отравляющих веществ общеядовитого действия», констатировал начальник войск РХБЗ.