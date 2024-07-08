Появились кадры из лаборатории ВСУ по производству химоружия под Авдеевкой

ВС России обнаружили в районе Авдеевки химическую лабораторию ВСУ. Кадры из помещения сегодня опубликовало Минобороны РФ.

Как пояснил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, лаборатория располагалась на первом этаже разрушенного здания в промзоне.

© Минобороны РФ

В ходе осмотра помещения специалисты войск РХБЗ нашли различное оборудование, включая полупромышленный ротационный испаритель, вытяжной зонт, химические реакторы и наборы реактивов. Также в лаборатории были найдены противогазы и защитные костюмы, в том числе американские и польские.

"Анализ содержимого емкостей, находящихся в лаборатории, показал наличие серной кислоты и цианистого натрия, что позволило предположить об использовании найденного оборудования для производства отравляющих веществ", - сообщил Кириллов.



Как добавил военачальник, Украина регулярно применяет в ходе боевых действий различные отравляющие вещества, в том числе синильную кислоту. Последнюю, в частности, ВСУ сбрасывали с дрона по позициям российских войск в Белгородской области в июне.

Всего же, по словам Кириллова, зафиксировано более 400 случаев применения украинской армией токсичных химикатов.