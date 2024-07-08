СМИ: Киев подвергся обстрелу российскими ракетами «Кинжал»

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил об ударах по целям в Киеве. По данным канала, выпущено не менее трех гиперзвуковых ракет «Кинжал». Как говорится в публикации, одним из пораженных объектов стал оборонный завод «Артем». News.ru

«Долетело в Киев. Много… Один на юге… юго-западе, возможно, снова аэродром Жуляны», — сообщает источник, комментируя прилеты по украинским объектам. Вести Подмосковья

8 июля Киевская областная военная администрация сообщала, что системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают ракетную атаку по украинской столице. Местные средства массовой информации писали о серии сильных взрывов в Киеве. Газета.Ru