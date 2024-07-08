Киев потерял почти 500 солдат у Стельмаховки и Артемовки в ЛНР

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям двух украинских бригад в районах Стельмаховки и Артемовки в ЛНР. RT на русском

В Минобороны добавили, что ВСУ потеряли более 495 военнослужащих, танк, 4 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов. ТАСС

Также министерство обороны России сообщило, что российские силы нанесли высокоточным оружием удары по объектам военной промышленности Украины и авиабазам Вооруженных сил страны. Там отметили, что удары были нанесены «в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики». Газета.Ru