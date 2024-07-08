Летчик ВКС рассказал о плане отхода, который предлагала СБУ после угона Ту-22М3

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Военный летчик Воздушно-космических сил (ВКС) России рассказал о плане отхода, который ему пообещала украинская разведка после угона самолета Ту-22МЗ. Комментарий пилота обнародован в эфире телеканала "Россия-24".

Военнослужащий отметил, что по планам СБУ его семья должна была выехать сначала в Турцию, затем в Молдову, дальше - на Украину, "хотя речь шла о Европе". "Они их просто собирались украсть и держать у себя", - подчеркнул пилот.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении очередной попытки украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. ФСБ вскрыла причастность спецслужб стран НАТО к этому. Украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии, склонить его к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине.