В Минобороны РФ прокомментировали удары по авиационным базам ВСУ

Российские войска провели групповой удар по объектам военной промышленности и авиационным базам Украины минувшим утром, 8 июля. Как сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале, атака была совершена в ответ на попытки нанесения Киевом ущерба объектам российской энергетики и экономики.

Для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности. В ведомстве отметили, что цели удара достигнуты, а назначенные объекты поражены.

В Минобороны добавили, что заявления украинских властей о якобы намеренном ударе по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Многочисленные опубликованные фото и кадры из Киева подтверждают, что разрушения произошли из-за падения украинской ракеты системы ПВО, запущенной из комплекса в черте города.

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«Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций – обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца», - подчеркнули в ведомстве.



Напомним, что утром ряд мощных взрывов прогремел на территории Украины. Как сообщали СМИ, один из ударов пришелся по киевскому аэропорту Жуляны – там были видны следы работы ПВО, а также поднимающийся дым. Также очевидцы заявляли о взрывах в Днепре и Кривом роге.