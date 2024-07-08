СМИ: Киев подвергся обстрелу российскими ракетами «Кинжал»

По данным издания «Военная хроника», сегодня не менее трех объектов ВСУ, расположенные под Киевом, были атакованы российскими ракетами «Кинжал».

«Долетело в Киев. Много… Один на юге… юго-западе, возможно, снова аэродром Жуляны», — сообщает источник, комментируя прилеты по украинским объектам.



По данным ряда СМИ, воздушная тревога звучит сегодня не только в столице Украины. Средствами артиллерии и авиации российские войска также нанесли удары по локациям ВСУ сразу в нескольких областях страны.

В Минобороны РФ прокомментировали удары по авиационным базам ВСУ

Например, ранее в Сумской области был поврежден объект объект украинской энергетической инфраструктуры.