Российские войска вычисляют переброску военных грузов в Одессе. При этом в городе спешно идут приготовления к высадке российского десанта, а также активно работает Служба безопасности Украины, утверждает «Царьград».

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Издание отмечает, что в украинских СМИ регулярно появляются сообщения об ударах по портовой инфраструктуре Одесской области, а источники утверждают, что российские военные «выявляют в портах сухогрузы, используемые в качестве ракетных установок». Также выводятся из строя портовые и железнодорожные объекты, по которым идет переправка грузов.

При этом на пляжах Одесской области заметили подготовку оборонительных сооружений - бетонных конструкций, предназначенных для защиты побережья.

Также все чаще появляются сведения о том, что Служба безопасности Украины открыла в городе «охоту за теми, кто начинает симпатизировать России». В частности, в СМИ были сообщения о задержании двух военных и их «сообщницы», которые подозреваются украинскими спецслужбами в том, что собирали информацию о местах расположения ПВО в городе и устанавливали камеры в порту. Были арестованы и несколько женщин, которых объявили «агентурной группой ФСБ».

Несмотря на задержания, в Одессе неизвестные активно поджигают автомобили военных. За неделю только на одной из улиц сгорели две машины, отмечается в статье.

В свою очередь опрошенные изданием эксперты и военкоры обратили внимание на ключевую роль Одессы и Николаева, при потере которых «Украина как политический проект Запада теряет смысл».

«Опираясь на инфраструктуру Одессы, НАТО может продолжать оказывать давление на Крым и остальное Причерноморье, угрожать им обстрелами и терактами. Кроме того, этот город - важный логистический хаб для ВСУ», - пояснил военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.



Однако, по его мнению, сейчас разговор о взятии под контроль Одессы «был бы поспешным и самоуверенным», но при определенной подготовке и, опираясь на недовольных происходящим местных жителей, «эти задачи вполне достижимы».

Ранее на Украине, несмотря на негодование жителей, был принят законопроект о мобилизации, который снизил призывной возраст с 27 до 25 лет и упростил процедуру вручения повесток. При этом в соцсетях все чаще распространяются кадры принудительной мобилизации мужчин на Украине. Так, в Одессе на видео попала массовая драка между сотрудниками военкомата и врачами скорой помощи из-за нежелания военкомов отпускать водителя, пришедшего для уточнения данных.

Также в Одессе нежелание вступать в ряды ВСУ продемонстрировал 18-летний местный житель, который ограбил женщину в надежде получить судимость и таким образом уклониться от мобилизации.