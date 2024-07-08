Самый секретный самолет России: факты о Ту-22М3, который хотел угнать Киев

ФСБ России сообщила, что сорвала планы спецслужб Украины угнать стратегический ракетоносец Ту-22М3 ВКС РФ. Что известно об этом самолете, удавалось ли кому-нибудь его сбить, сколько их у России?

Что известно о бомбардировщике Ту-22М3, в чем его особенности

Ту-22М, который в кодификации НАТО называется Backfire («вспышка») принят на вооружение ВС СССР принят в 1976 году. Это дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец. Его характерной особенностью является крыло изменяемой стреловидности, от 20° до 65°. На околозвуковых и сверхзвуковых скоростях его крылья складываются, обеспечивая лучшую аэродинамику.

Ту-22М3 производился с 1978 по 1993 год, но эксплуатируется и сейчас. Как отмечает КБ «Туполев», в 2018 году началась масштабная программа модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации и был создан первый глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.

Ракетоносцы Ту-22М являются одним из самых засекреченных авиационных проектов СССР времен холодной войны. Ни один такой самолет никогда не поставлялся за рубеж. Все Ту-22М, которые стояли на вооружении Белоруссии, были переданы России. Ту-22М, которые после распада Советского Союза остались на вооружении ВВС Украины, были уничтожены в начала 2000-х годов по требованию США. С 2002 по 2006 год в Полтаве, Прилуках и Николаеве были утилизированы 16 Ту-22М2 и 36 Ту-22М3. Для музейной экспозиции было оставлено 4 Ту-22М.

В экипаж ракетоносца входят 4 человека. Турбореактивные двигатели НК-25 способны разогнать его до максимальной скорости в 2300 км/ч (1,86 Маха). При этом его боевая дальность составляет на сверхзвуковых скоростях составляет более 1500 км и на высотах до 13,3 км, и на предельно малой высоте, которая позволяет избегать обнаружения РЛС.

Какое оружие применяет Ту-22М3

Ту-22М создавались в качестве фактора сдерживания НАТО. Их задача: на большой скорости и с большого расстояния поражать крылатыми ракетами авианосцы противника (то есть США, поскольку на момент создания Ту-22М до появления крупных авианосцев у других стран НАТО оставались десятилетия).

По данным Janes, Ту-22М3 способен нести до 24 тонн боевой нагрузки. В это входят:

До 18 бомб ФАБ-500 (которые в настоящее время оснащаются УМПК);

До 3 крылатых ракет Х-22 "Буря«/Х-32 ;

До 6 крылатых ракет Х-15 «Радуга» в барабанных пусковых установках;

До 4 гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал»;

Возможна также установка крылатых ракет Х-55.

Удалось ли кому-либо сбить Ту-22М3

Минобороны РФ признало потерю одного самолета Ту-22М3 в ходе операции по принуждении Грузии к миру. Стратегический бомбардировщик был сбит 9 августа 2008 года на высоте примерно 6000 м в результате применения средств ПВО Грузии. 16 сентября Грузия передала России тела двух летчиков из экипажа бомбардировщика.

Названа сумма, обещанная российскому военному за угон Ту-22М3

В апреле 2024 года Минобороны РФ признало потерю самолета в результате технической неисправности над Ставропольским краем.

Сколько у России Ту-22М3

Глава ГУР Минобороны Украины полагает, что после крушения Ту-22М3 в Ставрополье у ВКС РФ якобы осталось 27 боеспособных стратегических ракетоносцев этой модели.

Эти утверждения противоречат данным западных экспертов. По данным The Military Balance по состоянию на 2024 год у России было 57 Ту-22М3 и 1 Ту-22МР, который находится в нерабочем состоянии.