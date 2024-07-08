Российский летчик рассказал подробности его вербовки для угона на Украину Ту-22М3

Украинские спецслужбы оформили семье летчика Военно-космических сил (ВКС) России, которого вербовали для угона российского стратегического бомбардировщика Ту-23М3, польские документы и счет в банке. Подробности вербовки он рассказал на видео от ФСБ, которое показали в эфире телеканала «Россия 1».

С пилотом контактировал сотрудник украинской разведки, который представлялся как Павло. Он рассказал россиянину, что открыл для него счета в польском банке, и даже прислал оформленную на его жену карту поляка.

«Зачем она нам? А потом выясняется — договор обслуживания оформлен на Украине. Выглядит просто смешно», — сказал российский летчик.



Представители украинских спецслужб предполагали, что родственники пилота должны сперва выехать в Турцию. После этого через Молдавию их бы переправили на Украину. При этом изначально речь шла о проживании на территории Западной Европы.

ФСБ показала видео с летчиком, которого пытались завербовать спецслужбы Украины

Напомним, что о планах Киева угнать российский бомбардировщик стало известно утром сегодня, 8 июля. По сообщению ФСБ, сперва украинские спецслужбы хотели получить от летчика данные о российских боевых самолетах, а также угрожали ему и родным, угрожая поджечь боевую технику. После этого разведка Украины предложила военному деньги и гражданство Италии за угон Ту-23М3.