В центре Киева людей эвакуировали со станции метро

Пассажиров эвакуируют со станции метро «Лукьяновская» в Шевченковском районе Киева, где ранее произошли взрывы, сообщает украинское издание «Страна».

На опубликованных изданием кадрах виден большой столб дыма в районе станции метро, на всей Украине действует предупреждение о воздушной тревоге, передает ТАСС.

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По информации мэра города Виталия Кличко, один из взрывов произошел в Шевченковском районе, где находится станция «Лукьяновская». По данным украинских СМИ, недалеко от нее находится завод, который производит «изделия авиационной техники».

«Мощный взрыв, пожар. Это завод «Артем», где производят в том числе ракеты», – сообщил очевидец.



Напомним, в марте глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время.