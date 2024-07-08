WarGonzo: ВКС России изменили тактику ракетных ударов по Украине

Сегодняшний массированный ракетный удар по военным целям на территории Украины отличается от предыдущих: бомбардировщики использовали обманный маневр и пустили ракеты из необычного места.

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"Ночью поднимались четыре бомбардировщика, но пуска ракет не произошло. Это был обманный маневр. ВКС РФ внезапно изменили тактику и атаковали ракетами не ночью, как в предыдущие разы, а днем. Причем, по данным украинского сегмента, три Ту-22М3 выполнили пуски из района Миллерово - максимально близко к зоне СВО, чтобы у украинской ПВО было меньше времени на реакцию", - пишет WarGonzo.



Другие ресурсы сообщают, что атака комбинированная: крылатые ракеты летят с кораблей Черноморского флота, стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, наземных комплексов. В воздух поднялись носители гиперзвуковых "Кинжалов".

Стало известно о перегруппировке авиации НАТО из-за ракетной атаки на Украину

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. На текущий момент известно о массированном ударе по Киеву, есть прилеты в Краматорске и на аэродроме Озерное под Житомиром.