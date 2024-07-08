ФСБ показала видео с российским пилотом, которому украинские спецслужбы предлагали угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3. За это летчику обещали $3 млн, следует из опубликованной фотографии переписки с представителем украинских спецслужб. ТАСС

На записи летчик стоит на фоне Ту-22М3, его имя не называется. Он рассказал, что неизвестный написал ему в Telegram и угрожая родственникам потребовал поджечь авиационную технику. Газета.Ru

Сотрудники ФСБ России пресекли попытку украинских разведчиков при поддержке стран НАТО организовать угон Ту-22М3. По данным ведомства, украинская разведка намеревалась завербовать одного из российских военных летчиков произвести перелет на указанном самолете и посадить его на Украине. Москва24