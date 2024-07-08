Стало известно о перегруппировке авиации НАТО из-за ракетной атаки на Украину

НАТО перебрасывает авиацию из-за ракетной атаки на Украину. О перегруппировке Воздушных сил Североатлантического альянса стало известно из сообщения Telegram-канала «Военная хроника». Lenta.ru

«В эти минуты к польской границе спешно гонят "летающий танкер" Boeing KC-135T Stratotanker с британской авиабазы Милденхолл», — говорится в публикации. RT на русском

Отмечается, что параллельно ему, предположительно, с итальянской авиабазы Сигонелла вылетели противолодочный самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon, а также самолёт ДРЛО Boeing E-3A Sentry ВВС Нидерландов с авиабазы Гайленкирхен в Германии. Российская газета