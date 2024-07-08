Аэродром в Житомирской области поражен ракетным ударом

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по военному аэродрому Озерное в Житомирской области. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах пишет ТАСС.

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«Множественные взрывы на военном аэродроме Озерное в Житомирской области, после пусков ракет с бортов ракетоносцев», - пояснил источник издания.



Также очевидцы сообщили об ударе в районе военного завода «Артем» в Киеве, где производят в том числе и ракеты. По их данным, в Шевченковском районе сейчас бушует сильный пожар, которому предшествовал «мощный взрыв».

ФСБ показала видео с летчиком, которого пытались завербовать спецслужбы Украины

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В спецслужбе отметили, что во время «оперативной игры» российская контрразведка также получила информацию, которая помогла ВС РФ в нанесении удара по украинскому аэродрому.